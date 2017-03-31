Культурного наследия.

Ушедший на днях в отставку с поста председателя совета Свердловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Олег Букин считает, что в руководстве организации нужна "свежая кровь", новые, желательно молодые кадры. Когда состоятся выборы нового руководителя организации, он пока не в курсе.

"Председателем совета станет тот, кого выберет заседание совета", - лаконично сообщил Букин в интервью "Уралинформбюро". Сам Букин не намерен расставаться со сферой охраны памятников, будучи председателем общественной организации "Уральский хронотоп", созданной как подразделение ВООПИК.

Следует сказать, что на данный момент в Екатеринбурге значатся две организации с названием "Свердловское областное отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры". Одну из них до недавнего времени возглавлял Букин, другую — искусствовед-реставратор Людмила Михайлова. Раскол случился 11 апреля 2012 года на отчётно-выборной конференции общества. Тогда, по словам Букина, Михайлова и её нынешний заместитель Александр Долгов покинули зал, забрав с собой печать организации. Таким образом отделение ВООПИК, во главе которого встал Букин, не получило прав юридического лица. Собственного сайта и странички в соцсетях у них тоже нет — всю деятельность по защите памятников культурного наследия "букинцы" ведут в режиме офлайн. В частности, в своё время они активно протестовали против сноса векового здания "Пассажа".

Как сообщалось ранее, 21 марта комиссия по муниципальной собственности Екатеринбургской гордумы рассмотрела, а 28 марта утвердила список городских объектов культурного наследия, запланированных к продаже на аукционе. Среди них — общественное здание на Бажова, 137, "Дом Рейнфельд" на Карла Маркса, 8, подвальное помещение в "Доме старых большевиков" (ул. 8 Марта, 1) и комната в особняке в стиле позднего классицизма, расположенном на улице Горького, 28. Комментируя это решение, Олег Букин заявил: "Если на эти здания находятся покупатели, это уже неплохо. Просто их нужно держать в надлежащем состоянии, это - требования закона ко всем собственникам. В своё время мне не очень понравилось, что муниципалитет продал дом Чувильдина — такие знаковые объекты лучше музеифицировать".

Среди наиболее проблемных объектов, переданных с баланса муниципалитета в частные руки в последние годы, общественник назвал дом по улице Шейнкмана, 18 (бывший особняк статского советника Ф.Л. Миллера), который в 2007 году передали Духовному управлению мусульман. По мнению Букина, это здание постепенно разрушается. "Обычно памятники доводят до такого состояния, чтобы потом освободить земельный участок под застройку", — считает он.

Ещё один объект, вызывающий тревогу, расположен в переулке Банковском, 9 — бывшее помещение акционерного общества "Союзхлеб", построенное в 1920 году. Сегодня его собственник — компания "Уралбиофарм".

А вот продажу здания госпиталя Верх-Исетского завода на ВИЗ-бульваре, состоявшуюся в прошлом году, Букин считает оправданной, хотя его тревожит, что снос конструкций здания, не имеющих исторической ценности, производился экскаватором, который мог повредить более старые элементы памятника. "Иногда кажется, что продажа таких объектов — единственный возможный способ привести их в нормальное состояние. Но очень часто такие продажи оборачиваются не очень хорошими действиями. Мало продать, нужно сделать так, чтобы уполномоченный госорган следил, как новые собственники содержат объект в надлежащем виде".

С 2016 года функция контроля за состоянием памятников культурного наследия Свердловской области возложена на выделенное из состава МУГИСО соответствующее Управление.