Он был на грани жизни и смерти 6 дней.

В Екатеринбурге медикам потребовалось 6 дней, чтобы стабилизировать состояние молодого человека, упавшего с 12 этажа. 30 марта 2017 года он будет прооперирован, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава. На данный момент состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.

23-летний екатеринбуржец разбился 24 марта. Его увезли в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом таза и множественными ушибами. УМВД по Екатеринбургу проводит проверку.

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