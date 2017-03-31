Его ждут в местном зоопарке.

30 марта 2017 года с пассажирами рейса Екатеринбург - Прага соседствовал африканский трубкозуб. Питомец уральского зоопарка отправился в Чехию на постоянное место жительство. Его домом станет зверинец в городе Оломоуц. Но прежде он проведет месяц в карантине, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Трубкозуб путешествовал с комфортом: с обогревом и вентиляцией в багажном отсеке.

Для таможенников Кольцово и сотрудников "Уральских авиалиний" дикие животные на борту самолетов не редкость: в их истории есть тюлени, дикобразы, тигрята, медведи и даже кенгуру.