По версии "Уралинформбюро".

1. Митинг вместо обеда

28 марта 2017 года в Екатеринбурге на площади Обороны состоялся митинг сотрудников ТТУ и МОАП. Пришло около 450 водителей и кондукторов. Они пожертвовали обедом, чтобы в будний день попасть на акцию протеста. Работники уверяют, что их условия труда просто невыносимы.

Руководство предприятий умудряется еще и задерживать им копеечные зарплаты. По данным региональной прокуратуры, сотрудникам МОАП на данный момент не перечислено около 9,4 миллиона рублей, ТТУ - порядка 10 миллионов.

2. "Европейский" Киев на фоне Кличко

Интернет-пользователей шокировало презентационное видео Киева к конкурсу "Евровидение". Оно было опубликовано в Фейсбуке МИД Украины. Преподнести Киев как европейский город с развитой инфраструктурой создателям клипа так и не удалось, у пользователей соцсетей ролик вызвал сплошное разочарование.

Некоторые комментаторы считают, что даже студенты могут сделать презентацию лучше. Другие называют видео "адским адом", "кошмарным кошмаром", "уныньем и беспросветом". Многие пользователи сходятся на том, что видов Киева в ролике меньше, чем самого Кличко - его портреты невпопад вклиниваются между кадрами.

Ранее сообщалось, что Европейский вещательный союз может лишить Украину права проводить "Евровидение", если Киев не найдет способ дать выступить Юлии Самойловой.

3. О Древнем Риме за ХХ минут

12-вековую историю Древнего Рима можно уложить в 20 минут. Удивлены? Но именно такое видео выпустил образовательный проект "Арзамас" в рамках курса "Что такое античность?". Ролик рассказывает об истории государства, его правителях, жителях и достижениях – познавательно и совсем не скучно!

4. По горкам, по горкам...

Пилот монстр-трака Ли О’Доннелл выполнил исторический прыжок. Сделав переднее сальто, он успешно приземлился на все четыре колеса. В итоге спортсмен закономерно стал победителем соревнований Monster Jam в Лас-Вегасе.

Следует отметить, что монстр-трак - автомобиль, чаще всего стилизованный под пикап, с очень большими колесами и двигателем повышенной мощности.

5. Настоящий Пигкассо

В ЮАР свинку по прозвищу Пигкассо спасли от ножа мясника и научили рисовать. Это стало ее любимым занятием. Картины пользуются спросом, покоряя ценителей искусства цветовой композицией. Самые дорогие уходят за 2 тысячи долларов.