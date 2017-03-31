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Екатеринбург потеряет на аренде 15 миллионов30 марта в 16:07

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Мэрия снизила ставки.

Бюджет Екатеринбурга недосчитается более 15 миллионов рублей из-за новых арендных ставок на землю под объектами электро-, тепло-, водоснабжения и связи. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, чиновники пошли на снижение платы, понимая социальную значимость объектов. От более подробных разъяснений там отказались.

Новые ставки теперь сопоставимы с федеральными. Для объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод размер ставки снизился с 1,7% до 0,7%, для объектов энергетики (кроме генерирующих мощностей) - с 1,7% до 1,5%. За аренду земли под тепловыми станциями и обслуживающими их объектами придется заплатить 1,6% от кадастровой стоимости вместо 1,7%, под линиями связи - 1,4% вместо 3,2%.

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