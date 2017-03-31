Их выписали из больницы.

Семеро юных хоккеистов и двое взрослых, отравившиеся в уральском спорткомплексе "Курганово", уже выписаны из больницы. Их состояние удовлетворительное, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Полевской ЦГБ, куда детей 7-8 лет доставили 28 марта 2017 года.

С отравлением слегли воспитанники хоккейного клуба "Сибирь". Команда из Новосибирска приехала на соревнования "Кубок Автомобилиста". Заболевших госпитализировали с рвотой, жаром и болями в животе. Команда снята с соревнований и отправлена домой

Точка питания "Курганово" временно закрыта, поэтому соревнование пришлось перенести на ледовую арену "Екатеринбург-Экспо". 230 человек, приехавших на Кубок, пришлось переселить из Курганово в другие гостиницы. Управление Роспотребнадзора и прокуратура Свердловской области проводят проверки по факту отравления.

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