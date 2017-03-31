Призыв стартует 1 апреля.

Весной 2017 года в российскую армию призовут 142 тысячи молодых людей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, передает "Уралинформбюро".

Призыв будет проходить с 1 апреля по 15 июля 2017 года. Служить отправятся мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.

Стоит добавить, что в октябре-декабре 2016 года в армию призвали 152 тысячи человек, весной прошлого года - 155 тысяч человек.