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Весной в армию призовут 142 тысячи россиян30 марта в 15:27

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Призыв стартует 1 апреля.

Весной 2017 года в российскую армию призовут 142 тысячи молодых людей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, передает "Уралинформбюро".

Призыв будет проходить с 1 апреля по 15 июля 2017 года. Служить отправятся мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.

Стоит добавить, что в октябре-декабре 2016 года в армию призвали 152 тысячи человек, весной прошлого года - 155 тысяч человек.

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