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В пермском зооприюте обнаружили изнасилованных собак30 марта в 17:10

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Директор открещивается.

В Перми разгорается скандал вокруг муниципального приюта для животных, питомцы которого гибнут при странных обстоятельствах. 29 марта умерла третья собака с разорванным анальным отверстием. "Мы подали заявление в полицию и направим трупы на экспертизу. После получения результатов обратимся в краевую прокуратуру. Стараемся максимально привлечь внимание через СМИ, соцсети", - сообщила "Уралинформбюро" одна из добровольцев - Галина Г.

По словам зоозащитников, приют был создан 8-9 лет назад. Животные содержатся в адских условиях, а руководство жирует на бюджетные деньги. На нищенскую зарплату набирают "удобных" сотрудников: бывших зэков, психически больных людей. Проявления зоофилии в такой среде не редкость, подчеркивают активисты.

26 марта волонтеры приюта принесли трех изувеченных щенков в ветеринарную клинику на операцию. Выжил только один. "Характер травм позволяет утверждать, что животные не могли нанести их себе сами или стать жертвами других собак. Это полностью исключено, - пояснила "Уралинформбюро" ветврач Дарья Клековкина, которая осматривала щенков при поступлении. – Мы как частное учреждение не имеем права давать официальные заключения. Но версию сексуального насилия со стороны человека не опровергаем".

С Дарьей согласен коллега Илья Латыпов, дежуривший в клинике в тот день: "Что животных мучили, это факт, а детали должны прояснить уполномоченные органы".

Директор приюта Дмитрий Киселев дал официальный комментарий порталу 59.ru: щенки просто подрались – между питомцами часто происходят стычки.

"Независимая экспертиза возможна лишь за пределами региона. Мы скрываем, где конкретно она будет проводиться, чтобы нам не помешали. На местном уровне у чиновников все схвачено, – говорит Галина Г. – Результаты рассчитываем получить в конце этой недели – начале следующей. Возможно, удастся обнаружить биологический материал зоофила, тогда выйти на него будет легче".

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