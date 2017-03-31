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В Приморье торгуют жвачкой с инструкциями по суициду30 марта в 18:35

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Она замечена в 10 магазинах.

В магазинах Приморского края продается жевательная резинка с призывами к опасным действиям на обертке. Например, сделать селфи в общественном месте на самой высокой точке, "бросить вызов друзьям", удивить так, "чтобы у кого-то по телу побежали мурашки". Встречаются советы о том, что нужно сделать перед смертью.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной администрации, тревогу подняли сами покупатели. Краевой департамент лицензирования и торговли рекомендовал магазинам изъять сомнительный товар из продажи. В течение двух недель сотрудники Роспотребнадзора, Роскомнадзора и МВД проверяли более 150 торговых точек. В десяти из них жвачка "с инструкциями" по-прежнему оставалась на полках.

"Уралинформбюро" уже рассказывало, как к детям попадают книги суицидального содержания.

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