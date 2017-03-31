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Непогода взяла в плен уральских автомобилистов30 марта в 17:06

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Им рекомендуют не садиться за руль.

Вечером 30 марта 2017 года на Южном Урале ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, порывы ветра составят 20-25 метров в секунду. Возможны повреждения кровель, падение деревьев и обрыв линий электропередач. Продолжит идти снег, на дорогах будет гололед.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, автомобилистам лучше не выезжать на дороги. Особенно не рекомендуется отправляться в дальние поездки.

Непогода свирепствует и в соседней Свердловской области. Сегодня утром в столице Урала было зафиксировано 38 ДТП

"При ухудшении погодных условий, а именно, выпадении обильных осадков Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, соблюдать дистанцию, боковой интервал и установленный скоростной режим. При проезде зоны пешеходных переходов обязательно снижать скорость, а при наличии пешехода совершать полную остановку на безопасном от него расстоянии", - прокомментировали в отделении пропаганды горГИБДД.

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