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Военный мундир или белый халат: родители плохого не посоветуют30 марта в 19:59

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96% россиян навязывают детям выбор профессии.

Треть россиян (35%) мечтают, чтобы их дети стали врачами, подсчитал ВЦИОМ. В 2005 году такие предпочтения высказывали втрое меньше опрошенных.

Карьеру военнослужащего для своих сыновей выбирают 13% родителей (против 4% в 2005 году). Еще 11% хотели бы видеть отпрысков юристами. Правда, популярность этой профессии за 12 лет снизилась на 2%. Пять пунктов потеряла работа в экономической сфере, за которую проголосовали 9% участников исследования.

По 1% респондентов видят своих чад журналистами, архитекторами, психологами, банкирами и работниками нефтегазовой отрасли, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что только 4% родителей готовы предоставить выбор самим детям. В 2005 году за свободу профориентации выступило 13%.

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