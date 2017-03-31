96% россиян навязывают детям выбор профессии.

Треть россиян (35%) мечтают, чтобы их дети стали врачами, подсчитал ВЦИОМ. В 2005 году такие предпочтения высказывали втрое меньше опрошенных.

Карьеру военнослужащего для своих сыновей выбирают 13% родителей (против 4% в 2005 году). Еще 11% хотели бы видеть отпрысков юристами. Правда, популярность этой профессии за 12 лет снизилась на 2%. Пять пунктов потеряла работа в экономической сфере, за которую проголосовали 9% участников исследования.

По 1% респондентов видят своих чад журналистами, архитекторами, психологами, банкирами и работниками нефтегазовой отрасли, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что только 4% родителей готовы предоставить выбор самим детям. В 2005 году за свободу профориентации выступило 13%.