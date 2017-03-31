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"Скорпы" зажгут в Екатеринбурге 9 ноября30 марта в 19:30

Тряхнут стариной и не только.

Легендарная немецкая рок-группа Scorpions третий раз за последнее десятилетие посетит Екатеринбург. Концерт в рамках тура Crazy World Tour состоится на арене "Уральца" 9 ноября 2017 года.

Рокеры представят свой 11-й студийный альбом, который многие критики считают лучшим в творчестве группы. Кроме новинок, поклонники смогут насладиться хитами: Wind of Change, Send Me an Angel, Rock You Like a Hurricane.

"Скорпы" объединились в команду в 1965 году. Сегодня им принадлежит 46 место в списке величайших артистов хард-рока по версии телеканала VH1, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
аха 30 марта в 19:59

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