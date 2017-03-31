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Попавшая под автобус 12-летняя тюменка получит миллион30 марта в 18:25

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От автопредприятия Тюмени.

Суд в Тюмени взыскал с ООО "Автосевер" компенсацию в 1 миллион рублей за ДТП, в котором серьезно пострадала школьница.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облпрокуратуры, в декабре 2015 года водитель автобуса 30-го маршрута сбил на пешеходном переходе 12-летнюю тюменку. Она получила переломы шейных позвонков.

В мае 2016 года виновника ДТП приговорили к 2,5 годам ограничения свободы. В декабре мать пострадавшей обратилась в суд к "Автосеверу", где работал водитель, с иском о возмещении морального вреда дочери и ей самой.

В их пользу суд взыскал 800 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.

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