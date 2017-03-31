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Болельщики ЧМ-2018 завезут на Средний Урал малярию 30 марта в 20:12

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Переживают санврачи.

В преддверии мундиаля отдел Роспотребнадзора Нижнего Тагила призвал городские власти к профилактике вспышек малярии. Соответствующее постановление направлено мэру.

Санитарные врачи видят серьезную угрозу в болельщиках, которые посетят Свердловскую область во время ЧМ-2018. Выходцы из Азии, Америки, Африки, Закавказья могут привезти возбудителей малярии. К примеру, в 2013 году инфекцию в Нижний Тагил завезли из Индии. Чтобы воспрепятствовать размножению малярийных комаров, необходимо обработать и осушить подвалы в зданиях, очистить пруды.

Все территориальные отделы Роспотребнадзора должны направить аналогичные предложения местным властям. Такой приказ они получили от областного управления, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства. "Это абсолютно обычная практика. Подобные рекомендации в ближайшее время подготовят все отделы. Дальше дело будет за властями. В разных регионах они прислушиваются к рекомендациям в большей или меньшей степени. Но профилактические мероприятия начнутся не раньше лета," – пояснил собеседник агентства.

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