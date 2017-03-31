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Госдума запретит ночные вылазки за одеколономСегодня в 08:46

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Если услышит крик о помощи регионов.

В Госдуму внесен законопроект о запрете ночной продажи спиртосодержащей парфюмерии и бытовых чистящих средств, передает "Уралинформбюро". С такой инициативой выступило Законодательное собрание Вологодской области.

По мнению авторов документа, "суррогаты алкоголя" с содержанием спирта более 25% не должны продаваться с 23.00 до 8.00. Кроме того, им не место на полках киосков. Также нужно полностью запретить их продажу через автоматы.

Эти меры позволят остановить рост смертности от употребления спиртосодержащей продукции "двойного назначения", которая вышла на первое место в статистике по отравлениям.

На сегодня от 70% до 95% спиртосодержащей непищевой продукции применяется как дешевый "алкозаменитель" ("фунфырик" можно купить за 10-15 рублей).

На данный момент в России действует временный запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Однако он не касается парфюмерной продукции, стеклоомывающей жидкости и ряда бытовых средств для чистки. Роспотребнадзор наложил аналогичное табу и на пищевые добавки, такие как "Коньячная" и "Хлебная".

Запрет на продажу так называемых "фунфыриков" был введен в конце декабря 2016 года - после смертельного отравления 78 жителей Иркутска средством для ванны "Боярышник". Он будет действовать до июля.

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