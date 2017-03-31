С 1 июля 2017 года.

28 марта 2017 года вышло Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, которое окончательно утверждает снижение тарифов для населения и приравненных к населению групп потребителей.

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Зауралье АО "Энергосбытовая компания "Восток" информирует своих клиентов, что с 1 июля 2017 года на основании Постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области № 10-2 от 28.03.2017 года тариф на электроэнергию для населения региона, а также приравненных к населению групп потребителей будет снижен на 19%.

С 1 июля тариф на электроэнергию для городского населения составит 3 рубля 21 копейку, а должен был составить 3 рубля 96 копеек, то есть снижение - 75 копеек. Тариф на электроэнергию для сельского населения составит 2 рубля 25 копеек, а должен был составить 2 рубля 77 копеек, таким образом снижение - 52 копейки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Энергосбыта" - филиала АО "ЭК "Восток", снижение тарифов на электроэнергию для населения не повлияет на конечные цены за электроэнергию для юридических лиц.