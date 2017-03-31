Главное - размер.

Российские порнозвезды назвали лучшие автомобили для любовных утех. Топ составило информационное агентство Nation News.

В приоритете, само собой, оказались люксовые марки. Так, Катя Самбука считает идеальными для секса машины с откидным верхом. "Ведь девочки все время бьются головой о потолок", – сокрушается звезда. Также, по ее словам, "к месту" будут последние модели Mercedes, где отодвигаются сиденья.

Режиссер Боб Джек выбирает для сексуальных игрищ большие авто, вроде Land Rover или Infiniti, идеальный вариант - минивэн. "По работе могу вспомнить – как-то снимали в обычном ПАЗе. Мы сделали сцену, когда люди просто едут по своим делам. И тут вдруг происходит такое действие", – вспоминает режиссер.

Обладательница порно-Оскара Алина Hennessy для занятий любовью предпочтет Lamborghini и Ferrari. Марки подешевле звезда даже не смогла вспомнить, но была бы не против снятьcя в КамАЗе, передает "Уралинформбюро".

Режиссер Сергей Прянишников по собственному опыту знает: лучшая машина для секса – лимузин Lincoln Town Car. В авто не отдельные сиденья, а большие диваны.

Об отечественных легковушках никто даже не вспомнил.