Подушки безопасности "стреляли" осколками.

Toyota Motor отзывает 2,9 миллиона автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности производства компании Takata. Они стали причиной гибели как минимум 16 человек, выстрелив при срабатывании пластиковыми и металлическими осколками, пишут федеральные СМИ.

Машины придется сдать владельцам седанов Toyota Corolla E120, E130, E140 и E150, а также кроссовера Toyota RAV4. Почти 750 тысяч легковушек будут отозваны в Японии, 650 тысяч — в Китае, 1,16 миллиона — в Океании и на Ближнем Востоке, передает "Уралинформбюро".

В России отзывы прошли в прошлом году. Летом на ремонт было отправлено 140 тысяч RAV4, реализованных с 2005 по 2013 год. А в октябре на ремонт встали 220 тысяч автомобилей Auris, Corolla, Prius и Lexus CT 200h.

Takata является крупнейшим производителем подушек безопасности. В 2014 году из-за дефектов им заинтересовалась Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) и прокуратура Штатов.