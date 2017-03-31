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Советские гаражи екатеринбуржцев спасут от сносаСегодня в 11:07

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В ходе "амнистии".

В Совете Федерации РФ разрабатывают законопроект о "гаражной амнистии". Он позволит сотням тысяч россиян оформить в собственность боксы, которые они получали еще в советские времена в гаражно-строительных кооперативах.

Как пишут "Известия", на это имущество у владельцев имеется только бумага, выданная председателем местного совета в 1960-1970 годы. В собственность объект не зарегистрирован. Местные власти могут в любой момент снести такой гараж. Так, в Екатеринбурге от них планово расчищают территории, передает "Уралинформбюро".

Как предполагает "гаражная амнистия", для оформления объекта в собственность гражданам необходимо предоставить документы, подтверждающие членство в ГСК, а также оплату первого взноса. Процедура обойдется в 15-20 тысяч рублей. Ветераны будут освобождены от платы.

Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы в 2017 году.

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