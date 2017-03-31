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Астрономы нашли планету Татуин из "Звездных войн"Сегодня в 11:17

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В созвездии Змея.

Специалисты Университетского колледжа Лондона открыли планету, очень похожую на легендарный Татуин из мира киносаги "Звездные войны". Космическое тело находится в двойной системе SDSS 1557, поэтому в его небе можно увидеть два солнца, сообщает журнал Nature Astronomy. Кроме того, новая планета, предположительно, имеет скалистый рельеф.

Псевдо-Татуин находится в созвездии Змея, от Земли до него - тысяча световых лет. Обнаружить планету удалось с помощью мощного телескопа Европейской южной обсерватории в Чили.

Стоит напомнить, что планета Татуин из кинофильмов Джорджа Лукаса расположена в системе Тату Внешнего кольца. На ней обитает около 200 тысяч существ, 70% из которых – люди, передает "Уралинформбюро".

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