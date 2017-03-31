За год.

В России объем теневого рынка табачных изделий вырос почти в 5 раз за год. Если в первом квартале прошлого года на его долю приходилось 1,1% от общего потребления, то сейчас – 4,9%, передает "Уралинформбюро".

По данным независимого исследования "TNS Россия", рост произошел за счет увеличения нелегальных зарубежных поставок через страны ЕАЭС с 0,2% до 2,7%. Кроме того, с 0,6% до 1,9% вырос поток сигарет с подозрительными акцизными марками или вовсе без них, пишет газета "Известия".