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Теневой рынок табака в России вырос почти в 5 разСегодня в 15:20

  • Текст

За год.

В России объем теневого рынка табачных изделий вырос почти в 5 раз за год. Если в первом квартале прошлого года на его долю приходилось 1,1% от общего потребления, то сейчас – 4,9%, передает "Уралинформбюро".

По данным независимого исследования "TNS Россия", рост произошел за счет увеличения нелегальных зарубежных поставок через страны ЕАЭС с 0,2% до 2,7%. Кроме того, с 0,6% до 1,9% вырос поток сигарет с подозрительными акцизными марками или вовсе без них, пишет газета "Известия".

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