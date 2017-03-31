Сверх плана.

В 2017 году Челябинску подкинут дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт и содержание автодорог. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального министерства финансов, депутаты областного Заксобрания уже утвердили соответствующие изменения в бюджет.

Средства перераспределены с других статей дорожного фонда - тех, по которым взамен региональных ресурсов поступят федеральные.

Ранее СМИ сообщали, что в 2017 году дорожный фонд Южного Урала должен составить 10,59 миллиарда рублей.