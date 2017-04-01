В поддержку детей-аутистов.

2 апреля в Екатеринбурге пройдет акция "Зажги синим" - в поддержку детей, больных аутизмом. В синие тона "облачатся" здания городской администрации, Театра балета "Щелкунчик". Так же засветится улица Вайнера: в торшерах обычные лампы заменят на синие.

Центром акции в Екатеринбурге станет Театр юного зрителя. В воскресенье там состоится фестиваль "День открытых дверей", в рамках которого пройдет театральный перформанс с "особенными" артистами, передает "Уралинформбюро".

Согласно исследованием, аутизм встречается у двух человек из 1000. "Особенных" детей отличают трудности в общении, нарушения речи и воображения. Первые симптомы всегда проявляются до трех лет. Природа аутизма и его причины до конца не изучены.