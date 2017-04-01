На сайте госуслуг.

С 1 апреля в Екатеринбурге стартует прием заявок на летнюю оздоровительную кампанию. В ночь на субботу родители будут брать штурмом сайт госуслуг, а днем ринутся в МФЦ. Приемные при школах начнут работать только в понедельник.

Для портала госулуг это будет очередная проверка на прочность. Нет гарантии, что он отработает свою часть без сбоев. Так, при записи детей в первые классы сайт предсказуемо "падал". Родители часами бились, чтобы подать заявку. А когда такая возможность появлялась, места в некоторых школах уже заканчивались, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что после прошлогодних скандалов, когда братья и сестры попадали в разные лагеря, механизм записи пересмотрели. Теперь родители могут подать заявку сразу на нескольких детей.

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