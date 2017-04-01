×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге путевки в детские лагеря уйдут полуночникам 31 марта в 17:10

  • Текст

На сайте госуслуг.

С 1 апреля в Екатеринбурге стартует прием заявок на летнюю оздоровительную кампанию. В ночь на субботу родители будут брать штурмом сайт госуслуг, а днем ринутся в МФЦ. Приемные при школах начнут работать только в понедельник.

Для портала госулуг это будет очередная проверка на прочность. Нет гарантии, что он отработает свою часть без сбоев. Так, при записи детей в первые классы сайт предсказуемо "падал". Родители часами бились, чтобы подать заявку. А когда такая возможность появлялась, места в некоторых школах уже заканчивались, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что после прошлогодних скандалов, когда братья и сестры попадали в разные лагеря, механизм записи пересмотрели. Теперь родители могут подать заявку сразу на нескольких детей.

Ранее по теме:
Скандал с разлучением братьев и сестер вразумил горобраз Екатеринбурга
Екатеринбуржцы возмущены "бардаком" с путевками в детские лагеря

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Уральская "фабрика" для Китая

Уральская "фабрика" для Китая

Экспорт пошел в рост.

Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт

Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт

На дорожных аукционах.

будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"

будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"

Сверхразведка формирует "группы смерти"?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×