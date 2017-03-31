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Мэрия Екатеринбурга закрылась от горожанСегодня в 13:17

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Непробиваемой стеной.

Пресс-служба администрации Екатеринбурга отгородилась от горожан, не желая делиться новостями с журналистами. В течение недели "Уралинформбюро" не может добиться от госслужащих оперативных ответов на простые вопросы. Отделу по работе со СМИ в составе 7 человек не "по чину" напрямую беседовать с журналистами.

"Вы можете направить официальный запрос по электронной почте. Он будет готовиться в течение 7 дней. У нас изменился порядок работы со СМИ. Теперь мы работаем только по запросам", - пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии.

Однако есть темы, которые за неделю могут "протухнуть" в чиновничьих коридорах, при этом никакой аналитической работы комментарии к ним не требуют.

Как долго в мэрии будет царствовать бюрократия, в пресс-службе не уточнили: "Вы можете узнать об этом у нашего руководства". За якобы работающую пресс-службу придется спросить с сити-менеджера Якоба.

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