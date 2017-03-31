На пяти маршрутах.

С 1 апреля Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление вынуждено отменить 5 маршрутов в выходные и праздники. Причиной стало снижение пассажиропотока.

Как сообщили "Уралинформбюро" в ТТУ, только в будни будут ходить трамваи №9, 17 и 31 (А), а также троллейбусы №18 и 19.

Как пояснили в РЭК Свердловской области, с начала 2016 года пассажиропоток в транспортных МУПах упал на 14%, что пошатнуло финансовое положение предприятий.

Сейчас долги ТТУ перед энергетиками превышают 40 миллионов рублей. По данным прокуратуры, водителям и кондукторам не перечислено порядка 10 миллионов рублей. МОАП задолжало поставщикам около 400 миллионов. Долг по зарплате - порядка 9,4 миллиона рублей.

В начале года транспортники требовали повысить тарифы до 32-35 рублей, однако РЭК одобрила только 28. Кроме того, предприятия рассчитывали решить проблемы за счет реформы, которая должна была вытеснить с рынка маршрутки. Народный гнев вынудил чиновников отложить перемены до 2019 года.

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