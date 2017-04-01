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После падения подростка алапаевскую шахту законсервируют31 марта в 16:32

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Этого добивается прокуратура.

Прокуроры добиваются консервации заброшенного здания с шахтой в Алапаевске, где травмировался ребенок. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, главе муниципалитета внесено представление об устранении нарушений. Чиновники уже оградили опасное сооружение, чтобы туда не могли попасть посторонние.

Происшествие на муниципальном объекте случилось в феврале 2017 года. Школьник вместе с другом делали селфи. Один из несовершеннолетних, поскользнувшись, упал в шахту, расположенную внутри здания. Мальчик был госпитализирован в больницу.

Ранее по теме:
Алапаевский школьник едва не погиб из-за селфи в заброшенной шахте

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