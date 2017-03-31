Екатеринбужцы проверят грамотность под диктовку министраСегодня в 14:56
- Текст
И местных знаменитостей.
Текст "Тотального диктанта" в Екатеринбурге будет читать региональный министр культуры Светлана Учайкина. Проверить грамотность под ее диктовку можно будет в Областной библиотеке для детей и молодежи имени В.П.Крапивина.
Всего в городе будет работать 22 площадки. В число "чтецов" попали местные звезды, например, ведущие новостей на телеканалах "41-Домашний" и "4 канал" Анастасия Эйнгорн и Алла Авдеева, радиоведущая Евгения Плотникова.
Регистрация участников идет на сайте totaldict.ru, на семи площадках места уже закончились, передает "Уралинформбюро".
Текст для "Тотального диктанта" написал писатель Леонид Юзефович, чьи юные годы прошли на Урале. Он подготовил три варианта текста, посвященные разным городам, в том числе Перми.
Проверить свою грамотность можно будет 8 апреля. В 2017 году в "Тотальном диктанте" примут участие 514 российских и 287 зарубежных городов.
Ранее по теме:
Автором "Тотального диктанта" станет выходец из Перми
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:14
Плющенко покидает лед
Но продолжает мечтать об Олимпиаде.Сегодня в 16:08
До Екатеринбурга дошла "мода" на одномандатников
Через областное ЗакСо.Сегодня в 15:47
Автопарк южноуральского кабмина прибрал к рукам участник сговора
ФАС отменила итоги аукциона.Сегодня в 15:46
"Транснефть – Сибирь" приняла 18 учащихся Тюменского нефтепроводного колледжа
На практику.Сегодня в 15:20
Теневой рынок табака в России вырос почти в 5 раз
За год.Сегодня в 15:03
Приговор слесарю из Кировграда будет обжалован
Ему назначили 1 год ограничения свободы.Сегодня в 15:01
Труп пропавшей в новогоднюю ночь тюменки нашли в Омске
На обочине.Сегодня в 14:56
Екатеринбужцы проверят грамотность под диктовку министра
И местных знаменитостей.Сегодня в 14:42
Трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге будут ходить только в будни
На пяти маршрутах.Сегодня в 14:18
Пьяный свердловчанин устроил смертельное ДТП на трассе
Погиб один человек, еще двое пострадали.Сегодня в 14:01
"Халявные" билеты в Крым достались еще трем городам
Офисам "Аэрофлота" пора готовиться к осаде.Сегодня в 13:47
Пожилого ямальца подозревают в убийстве молодой сожительницы
Он жестоко избил девушку.Сегодня в 13:31
На тюменской трассе столкнулись две "семерки" - двое погибших
Еще трое пострадали.Сегодня в 13:17
Мэрия Екатеринбурга закрылась от горожан
Непробиваемой стеной.Сегодня в 13:05
"Русский хром 1915" включает насосы на полную мощность
На время паводка.
Главные новости
- Сегодня в 15:20Теневой рынок табака в России вырос почти в 5 раз
- Сегодня в 15:01Труп пропавшей в новогоднюю ночь тюменки нашли в Омске
- Сегодня в 14:01"Халявные" билеты в Крым достались еще трем городам
- Сегодня в 11:32В ДТП с автобусом под Камышловом пострадали 3 человека
- Сегодня в 10:19Екатеринбуржец пострадал при пожаре в 11-этажке
Аналитика
Уральская "фабрика" для Китая
Экспорт пошел в рост.
Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт
На дорожных аукционах.
будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"
Сверхразведка формирует "группы смерти"?