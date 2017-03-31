Офисам "Аэрофлота" пора готовиться к осаде.

В нынешнем отпускном сезоне улететь в Крым по дешевке можно будет из 61 города России. Маршрутов, субсидируемых из бюджета, стало на три больше, чем в 2016 году. Соответствующее постановление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева размещено на сайте правительства.

В список добавились прямые и обратные регулярные рейсы в Симферополь из Сочи, Орска и Сыктывкара, передает "Уралинформбюро".



​Перевозчикам будут компенсировать недополученные доходы от полетов, выполненных с 15 мая по 30 ноября 2017 года включительно.

В прошлом году возможность сэкономить на авиабилетах вызвала ажиотаж среди россиян. Так, в Екатеринбурге очереди к офисам "Аэрофлота" выстроились 1 июня, как только был объявлен старт продаж. Билеты туда-обратно стоимостью 7,5 тысячи рублей были раскуплены практически за день.

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