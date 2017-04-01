Четверть россиян считают Землю центром Солнечной системы31 марта в 16:47
- Текст
Как они учились в школе?
25% россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на гендиректора ВЦИОМ Валерий Федоров.
Этот вопрос социологи задают респондентам на протяжении нескольких лет. Из каждый раз процент людей, отстаивающих альтернативную картину устройства мира, остается высоким, передает "Уралинформбюро".
"Это социологический факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили", – подчеркнул Федоров.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
31 марта в 19:24
В Магнитогорске из полыхающей многоэтажки вывели 30 человек
В том числе 8 детей.31 марта в 19:03
На дороге в центре Тюмени образовался провал
Глубиной 1,5 метра.31 марта в 18:42
Тагильчанку нашли мертвой в сугробе
Возле дома.31 марта в 18:33
Свердловская казна пополнилась 22 миллиардами рублей
За два месяца.31 марта в 18:32
Медведев отчитался о доходах
В 2016 году.31 марта в 18:11
Сбербанк сократит сотрудников в Прикамье
В рамках оптимизации.31 марта в 18:02
С мундиалем в Екатеринбург придет "сухой закон"
Но не повсеместно.31 марта в 17:55
В Зауралье следователь полиции пошел под суд
За покушение на мошенничество.31 марта в 17:51
Свердловского бизнесмена будут судить за покушение на убийство
Мужчина едва не зарубил двух человек.31 марта в 17:30
В Челябинске будут судить банду наркоторговцев
У них изъяли 4 килограмма "синтетики".31 марта в 17:29
Телевещатели готовят бойкот "Евровидению" в Киеве
Из-за запрета для Юлии Самойловой.31 марта в 17:27
В Екатеринбурге пенсионер обвинил похоронщиков в хищении 80 тысяч
В день смерти супруги.31 марта в 17:26
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".31 марта в 17:21
Губернатор одобрил "Екатерининский парк"
А где "Форум-групп"?31 марта в 17:19
В Кунгуре около школы разверзлась земля
На несколько метров вглубь.
Главные новости
- 31 марта в 17:09Новая изюминка Путинграда: геи вместо выставки вооружений
- 31 марта в 15:20Теневой рынок табака в России вырос почти в 5 раз
- 31 марта в 15:01Труп пропавшей в новогоднюю ночь тюменки нашли в Омске
- 31 марта в 14:01"Халявные" билеты в Крым достались еще трем городам
- 31 марта в 11:32В ДТП с автобусом под Камышловом пострадали 3 человека
Аналитика
Уральская "фабрика" для Китая
Экспорт пошел в рост.
Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт
На дорожных аукционах.
будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"
Сверхразведка формирует "группы смерти"?