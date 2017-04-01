Как они учились в школе?

25% россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на гендиректора ВЦИОМ Валерий Федоров.

Этот вопрос социологи задают респондентам на протяжении нескольких лет. Из каждый раз процент людей, отстаивающих альтернативную картину устройства мира, остается высоким, передает "Уралинформбюро".

"Это социологический факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили", – подчеркнул Федоров.