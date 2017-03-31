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"Транснефть – Сибирь" приняла 18 учащихся Тюменского нефтепроводного колледжаСегодня в 15:46

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На практику.

75 студентов Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа были направлены на производственную практику в соответствии с избранной специальностью.

В подразделениях АО "Транснефть – Сибирь" будут стажироваться по трем профессиям 18 обучающихся. Они попробуют себя в качестве слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, а также оператора нефтепродуктоперекачивающей станции.

За каждым закреплены опытные наставники из числа высококвалифицированных рабочих или инженерного состава.

Следует отметить, что все 18 человек пришли учиться в колледж по целевому набору, получив направления от филиалов АО "Транснефть – Сибирь". На практику они направлены по месту своей будущей работы. На время стажировки студенты обеспечиваются спецодеждой и при необходимости жильем.

Еще 57 учащихся колледжа направлены на практику в другие дочерние организации ПАО "Транснефть".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Транснефть – Сибирь", производственная практика - один из главных элементов подготовки квалифицированных рабочих для предприятий нефтепроводного транспорта. Она проходится по итогам теоретического курса и госаттестации. Приобретенные на производстве навыки помогают обучающимся в написании и защите выпускных квалификационных работ.

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