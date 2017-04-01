А где "Форум-групп"?

Строительство перспективного жилого комплекса "Екатерининский парк" может не только решить жилищную проблему для 11 тысяч екатеринбуржцев, но и создать дополнительно ряд проблем новых — например, перегруженность улично-дорожной сети и общеобразовательных школ в районе новостройки (квадрат улиц Свердлова, Азина, Мамина-Сибиряка и Шевченко). Об этом стало известно 31 марта 2017 года на заседании архитектурно-градостроительного совета под председательством губернатора Евгения Куйвашева, передает "Уралинформбюро".



Цвета обозначают сроки строительства: за красные и оранжевые сектора возьмутся раньше, за фиолетовые в последнюю очередь.

Градсовет начался с небольшого сюрприза: проект застройки территории в районе Царского моста (улицы Степана Разина-Тверитина-Декабристов-Чапаева), заявленный компанией "Форум-групп", был внезапно с повестки снят, причем без объяснения причин. То ли представители Олега Черепанова плохо подготовились к широко разрекламированной презентации, то ли решили перед 1 апреля не шутить с Градсоветом.

Так что обсуждался лишь проект планировки и межевания территории бывшей промзоны завода Уралтрансмаш, именуемый ЖК "Екатерининский парк". Застройщиком выступит группа компаний "Премьер", возглавляемая Владимиром Пузанковым.

Проект выносится на обсуждение не впервые: в марте 2016 года "Екатерининский парк" был уже в общих чертах одобрен губернаторским градсоветом, а в феврале этого года даже вынесен на публичные слушания. Разработчики выслушали немало замечаний как от архитектурного сообщества, так и от жителей этого района. В частности, владельцы гаражей беспокоились, не останутся ли их автомобили без крыши над головой, а любители хлебобулочных изделий переживали за судьбу завода "Смак", расположенного в зоне будущей застройки.

На сей раз презентацию обновленного проекта планировки поручили председателю правления Свердловского отделения Союза архитекторов России Сергею Алейникову. Тот в своем докладе сразу же сделал акцент на объектах социальной инфраструктуры — мол, теперь все предусмотрено в лучшем виде. В ходе застройки будет реконструирован детский сад на улице Азина, 39 на 215 мест, плюс обустроены встроенные садики на первых этажах жилых домов — что, по мнению разработчиков, позволит обеспечить жилой комплекс 520 местами в детских дошкольных учреждениях. Места для школяров добавятся за счет реконструкции школы №75, а также существующих в этом районе школы №30 и гимназий №№104 и 155. Объекты здравоохранения также будут располагаться на первых этажах жилых домов.

Украшением района станут два новых бульвара — Арсеньевский и Мельковский. Улично-дорожная сеть, по словам докладчика, тоже доработана в соответствии с замечаниями администрации Екатеринбурга. Главной транспортной артерией района станет Мельковский проезд. Предусмотрено и сохранение объектов культурного наследия — здания Мельковского механического завода и фабрики-кухни постройки 20-х годов прошлого века.

Общая площадь жилой застройки составит порядка 30 гектаров. Вести ее будут в три этапа: сначала вдоль улицы Азина, затем рядом с улицей Мамина-Сибиряка, ближе к финалу займутся участком, расположенным вблизи улицы Свердлова. Последним "аккордом" стройки станет перенос хлебокомбината "Смак" — но это случится не раньше, чем через 5 лет, считает Сергей Алейников.

Новый вариант проекта планировки членами Градсовета был встречен, мягко говоря, неоднозначно. Так, его глава Михаил Вяткин, признавшись, что в целом идея ему нравится, посоветовал в следующий раз такие знаковые для города проекты обсуждать сначала на муниципальном уровне.

Члены губернаторского градсовета решают, быть или не быть "Екатерининскому парку"

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб был более категоричен: "По схеме видно, что Мельковский проект будет сделан в последнюю очередь. Улица Азина не вывезет весь транспортный поток. Поэтому Мельковский проезд нужно делать раньше - если не в первой очереди, то хотя бы во второй. Нужно также понимать, каких габаритов будет эта улица, какой ширины. Если в этом квартале будет проживать 11 тысяч человек, или даже меньше, пусть 9,5 тысяч, то улично-дорожную сеть нужно делать в самом начале, иначе потом с Азина не выехать будет, особенно когда поедет строительная техника".

Второй момент, тревожащий сити-менеджера - перегруженность школ района: в них и так уже выстроилась очередь, а появление нового жилого квартала эту проблему только усугубит. Тревогу Якоба разделяет и вице-губернатор Сергей Швиндт: по его мнению, транспортная обеспеченность — самое слабое звено "Екатерининского парка". Что, впрочем, не помешало губернатору рекомендовать коллегам проект "Екатерининского парка" одобрить, но с учетом высказанных замечаний. Так, сроки выноса "Смака" Куйвашев предложил ускорить. Перечить главе региона присутствующие не стали.