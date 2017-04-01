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Телевещатели готовят бойкот "Евровидению" в Киеве31 марта в 17:29

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Из-за запрета для Юлии Самойловой.

Несколько вещательных компаний Европы пригрозили бойкотировать песенный конкурс "Евровидение" в Киеве, если российскую певицу Юлию Самойлову не пустят на него. Об этом заявила глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре в письме властям Украины, сообщает Oikotimes.

"Если вы подтвердите запрет въезда для российской певицы Юлии Самойловой - это определенно будет иметь большое негативное влияние на международную репутацию Украины как современной, демократической европейской страны. Мы также обеспокоены возможными негативными последствиями, к которым приведет данный инцидент на конкурс Евровидение и ЕВС в целом", - цитирует издание слова Делтенре.

Глава EBU отметила, что "Евровидение" находится вне политики и призван объединять людей, а не наоборот.

Официальный ответ властей Украины на письмо ожидается уже сегодня, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что 22 марта 2017 года украинские власти запретили Юлии Самойловой въезд в страну в течение трех лет. Данное решение связано с тем, что певица выступала в Крыму, чем и нарушила украинское законодательство.

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