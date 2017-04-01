Но не повсеместно.

Екатеринбург может лишиться алкоголя на период проведения в России чемпионата мира по футболу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ресторатор Андрей Семенов.

"Информация из первых рук, хоть и слухи. В дни проведения чемпионата хотят запретить продажу алкоголя полностью во всем городе. На 2 месяца практически. Я фуею дорогая редакция. Обещали дать проект закона. P.S. Ну и если так, единственный вариант на это время просто закрыться", - сетует он (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Официального подтверждения эта информация к настоящему моменту не получила. Однако запрета на продажу горячительного в отдельно взятых местах Екатеринбурга ожидать стоит. Такой пункт содержится в проекте соответствующего президентского указа, разработанного ФСБ, о котором ранее сообщало "Уралинформбюро".

Причем в отличие от прочих массовых гуляний, когда алкоголь пропадает с прилавков торговых точек только в центре уральской столицы, в дни матчей мундиаля дислокация "трезвых" зон, вероятно, изменится. Можно предположить, что в список попадут Центральный стадион и прилегающие к нему территории, а также ЦПКиО, где разместится фан-зона, и его окрестности.

Впрочем, перечень мест, где будет запрещена торговля алкоголем, официально пока не утвержден.



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