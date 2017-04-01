В рамках оптимизации.

В Прикамье ликвидируют Западно-Уральский банк Сбербанка России. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе кредитной организации, он войдет в в структуру Волго-Вятского банка.

"Проводимая оптимизация структуры управления региональной сетью направлена на создание крупных, сопоставимых по объёмам бизнеса территориальных подразделений с высоким стратегическим потенциалом развития", - прокомментировали в пресс-службе.

В ходе оптимизации попадут под сокращение управленческие кадры. При этом, как заверили в банке, качество услуг не пострадает.