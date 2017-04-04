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Евтушенко похоронят 9 апреля в Переделкино03 апреля в 09:51

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Его пока не могут вывезти из Оклахомы.

Похороны поэта Евгения Евтушенко запланированы на 9 апреля. Получение всех необходимых документов от властей штата Оклохома, где скончался автор, затягиваются. Об этом сообщил друг семьи Михаил Моргулис, пишет ТАСС.

По его словам, речь идет о медицинском заключении, а также о разрешении на получение тела, вывоз его за границу и другие формальные процедуры.

Семья надеется получить все эти документы 5-6 апреля, после чего пройдет церемония прощания с Евтушенко в Америке - в межконфессиональной церкви при Университете города Талса, где он преподавал с 1992 года. Затем семья перевезет тело в Москву - поэта проводят в последний путь в Доме литераторов, передает "Уралинформбюро". Похороны состоятся в подмосковном поселке Переделкино.

Сейчас в Оклахому приехали трое из четырех сыновей Евтушенко – Дмитрий, Евгений и Александр. Антон не смог полететь в Штаты по состоянию здоровья.

Евгений Евтушенко - автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира, лауреат Государственных премий СССР и РФ. В 1963 году его номинировали на Нобелевскую премию по литературе. Поэт скончался 1 апреля 2017 года в Талсе (штат Оклахома) на 85 году жизни.

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