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Звезда "Маски-шоу" скончался на 52 году жизни03 апреля в 10:36

От рака.

В Одессе на 52 году жизни скончался звезда популярного "Маски-шоу", телеведущий и юморист Сергей Олех. Об этом сообщила на своей странице в Facebook его друг Ирина Медушевская.

Более года шоумен был в тяжелом состоянии из-за онкологического заболевания, передает "Уралинформбюро".

Серей Олех родился 16 мая 1965 года. Окончил Одесский инженерно-строительный институт, где был одним из ведущих участников студенческой команды КВН.

Российским зрителям он известен как автор и актер телепроектов "Джентльмен-шоу", "Маски-шоу", "Голые и смешные", а также по ролям в фильмах "Лавка Рубинчик и…", "Анка с Молдаванки".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Игорь 03 апреля в 12:19

Очень жаль, соболезнования родным и близким. Будем помнить...

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