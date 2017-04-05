Мастера грешат на воду.

Екатеринбуржцы массово жалуются на дерматиты. По словам одного из местных парикмахеров, горожане стали приходить на стрижки и укладки с сыпью на голове. Неприятные пятна и прыщи распространяются по всему телу. Клиенты винят во всем плохую воду. По их мнению, в связи с паводком "Водоканал" переборщил с реагентами.

В пресс-службе МУПа "Уралинформбюро" опровергли догадки екатеринбуржцев. Там отметили, что паводок еще не начался. Соответственно, качество исходной воды остается таким же, каким было зимой, как и объем используемых реагентов.

В последующем количество реагентов действительно может увеличиться. Оптимальные дозы еженедельно определяют специалисты "Водоканала" в лабораториях.

"Для каждого периода времени используется оптимальная доза, которая доводит качество воды до нормативных значений. В паводковый или в летний периоды дозы могут быть увеличены. Но даже в такие периоды остаточное содержание реагентов в воде остается в пределах, допустимых законодательством. Качество питьевой воды в Екатеринбурге круглый год соответствует всем требованиям СанПИНа", - прокомментировали в пресс-службе МУПа.

Там также отметили, что жалобы горожан могут быть связаны с банальным авитаминозом. О том, какие именно реагенты используются во время очистки воды, на предприятии умолчали.

В пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора получить оперативный комментарий не удалось. "Уралинформбюро" направило в ведомство официальный запрос.