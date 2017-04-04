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Пострадавший при взрыве в Верхнем Тагиле доставлен в Екатеринбург03 апреля в 11:47

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В тяжелом состоянии.

Центр медицины катастроф доставил одного из пострадавших рабочих "Уральской свинцовой компании" в Екатеринбург. Он в критическом состоянии – у мужчины серьезная травма головы, сообщили "Уралинформбюро" в администрации Верхнего Тагила.

ЧП произошло в ночь на 3 апреля 2017 года. В ходе загрузки шихты в восстановительный печи произошел взрыв, оторвалась крышка загрузочного окна, что спровоцировало выброс свинца и пожар. Погиб 24-летний рабочий, выходец из Средней Азии, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека).

Ранее по теме:
При взрыве на предприятии в Верхнем Тагиле погиб 24-летний рабочий

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