Пострадавший при взрыве в Верхнем Тагиле доставлен в Екатеринбург03 апреля в 11:47
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В тяжелом состоянии.
Центр медицины катастроф доставил одного из пострадавших рабочих "Уральской свинцовой компании" в Екатеринбург. Он в критическом состоянии – у мужчины серьезная травма головы, сообщили "Уралинформбюро" в администрации Верхнего Тагила.
ЧП произошло в ночь на 3 апреля 2017 года. В ходе загрузки шихты в восстановительный печи произошел взрыв, оторвалась крышка загрузочного окна, что спровоцировало выброс свинца и пожар. Погиб 24-летний рабочий, выходец из Средней Азии, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека).
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