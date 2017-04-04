В тяжелом состоянии.

Центр медицины катастроф доставил одного из пострадавших рабочих "Уральской свинцовой компании" в Екатеринбург. Он в критическом состоянии – у мужчины серьезная травма головы, сообщили "Уралинформбюро" в администрации Верхнего Тагила.

ЧП произошло в ночь на 3 апреля 2017 года. В ходе загрузки шихты в восстановительный печи произошел взрыв, оторвалась крышка загрузочного окна, что спровоцировало выброс свинца и пожар. Погиб 24-летний рабочий, выходец из Средней Азии, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека).

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