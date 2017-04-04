×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Атлантический воздух принесет на Урал весну03 апреля в 12:11

  • Текст

Потеплеет до плюс 11 градусов.

В середине недели в столице Урала установится весенняя погода. Теплый воздух с Атлантики поднимет столбики термометров до плюс 11 градусов.

Сегодня-завтра в Екатеринбурге синоптики обещают до плюс 1-2 градусов. В среду потеплеет до 5 градусов выше нуля, пояснили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

По данным метеорологов, минувший март выдался одним из самых теплых в Екатеринбурге. Средняя температура превысила климатическую норму на 2,2 градуса. В уральской столице выпало всего 13 миллиметров осадков - это 62% от нормы. Большая их часть обрушилась на город 30 марта.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ни бе ни ме ни кукареку

Ни бе ни ме ни кукареку

Российская ветслужба пасует перед эпидемиями.

На Бурков-Ройзман рассчитайсь!

На Бурков-Ройзман рассчитайсь!

Проводим перепись свердловских депутатов.

Уральская "фабрика" для Китая

Уральская "фабрика" для Китая

Экспорт пошел в рост.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×