Потеплеет до плюс 11 градусов.

В середине недели в столице Урала установится весенняя погода. Теплый воздух с Атлантики поднимет столбики термометров до плюс 11 градусов.

Сегодня-завтра в Екатеринбурге синоптики обещают до плюс 1-2 градусов. В среду потеплеет до 5 градусов выше нуля, пояснили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

По данным метеорологов, минувший март выдался одним из самых теплых в Екатеринбурге. Средняя температура превысила климатическую норму на 2,2 градуса. В уральской столице выпало всего 13 миллиметров осадков - это 62% от нормы. Большая их часть обрушилась на город 30 марта.