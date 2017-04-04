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В снежную бурю тюменка родила ребенка на трассе03 апреля в 13:43

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Она не успела добраться в город из села.

Жительница Тюменской области родила сына на трассе по дороге в больницу. Бригада врачей не смогла добраться до перинатального центра из-за сильного снегопада.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной станции скорой медицинской помощи, необычные роды прошли в конце марта. 32-летняя женщина на 35 неделе беременности вызвала неотложку с жалобами на боли в животе. Женщину везли в Тюмень из села, расположенного в 50 километрах от областного центра. Сильный снегопад не позволил вовремя добраться до клиники.

"Когда начались роды, мы были уже наготове - обработали свои руки антисептиком, надели перчатки. Через четыре минуты на свет появился мальчик весом 2800 граммов и ростом 45 сантиметров. У женщины это были уже четвертые роды, которые прошли легко, без осложнений", – рассказала фельдшер Олеся Садвокасова.

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