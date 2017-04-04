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В Челябинске пересчитают каждый куст03 апреля в 13:58

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И высадят 6 тысяч новых.

Нынешней весной в Челябинске высадят более 6 тысяч деревьев. 3,6 тысячи из них закупят за счет муниципальных властей, еще около 3 тысяч - на средства бизнесменов. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил глава города Евгений Тефтелев, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, в столице Южного Урала проведут инвентаризацию зеленых насаждений. Такая работа должна проводиться 1 раз в 10 лет, но деревья в Челябинске не пересчитывали с 1988 года.

Стоит добавить, что на данный момент площадь зеленых насаждений в Челябинске превышает 12,2 тысячи гектаров. В прошлом году в парках и скверах высадили более 6,7 тысячи деревьев и 1,9 тысячи кустарников.

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