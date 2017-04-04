Через портал госуслуг.

За 1- 2 апреля 2017 года екатеринбуржцы подали 18 000 заявок на получение путевок в детские лагеря через сайт госуслуг. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Ростелекома", пиковая нагрузка на портал пришлась на полночь 1 апреля. В первые 10 минут было зафиксировано больше 8 000 попыток отправки заявлений. Успешно до 8.00 было зарегистрировано около 10 000 запросов.

В выходные заявки также принимали в МФЦ. Комиссии при учебных заведениях ждут родителей сегодня.

Всего в этом году загородные и пришкольные лагеря смогут принять 112 тысяч юных екатеринбуржцев. Подать заявку на загородный отдых можно до 17 апреля, в школьные лагеря: на первую смену - до 30 апреля, на вторую - до 20 мая, на третью - до 10 июня. Заявления в санаторий будут принимать с 25 апреля по 15 мая.