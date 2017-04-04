Иванов выставит Росгвардию на Красноуральском химзаводе03 апреля в 13:21
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Вместо сторожей.
Спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии Сергей Иванов проверит бесхозный химзавод в Красноуральске, где хранится взрывчатка. Об этом он заявил 2 апреля на медиафоруме в Санкт-Петербурге.
Одна из журналисток рассказала, что на территории обанкротившегося предприятия остается 60 тонн тротила. Охраняют его сторожа-пенсионерки. В городе живут родители девушки, которых ей, видимо, придется увезти к себе в Челябинск.
Сергей Иванов в ответ заметил, что такой объект должны охранять бойцы Росгвардии, а тротил нужно перевезти на безопасное расстояние от жилья. Он пообещал взять проблему под контроль.
Прокурор Красноуральска Владислав Астраханцев и пресс-служба прокуратуры Свердловской области отказались прокомментировать "Уралинформбюро" планы спецпредставителя президента.
Стоит напомнить, что продолжается уголовное расследование, в рамках которого задержана владелица химзавода Лариса Губайдуллина. Неработающий КХЗ оказался в центре скандала минувшей весной, когда безответственное хранение компонентов взрывчатки обернулось серьезным пожаром. В июле 2016 года химзавод был признан банкротом, покупателей на него ищут до сих пор. Сейчас конструкции цехов распиливаются на металлолом, которым активно интересуются криминальные элементы.
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Как такое могло произойти, что стратегический объект со взрывчаткой мог оказаться в собственности какой-то девушки???????????? Тут ФСБ должно разбираться, а не этот мутный Ивановответить
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