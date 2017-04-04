×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Иванов выставит Росгвардию на Красноуральском химзаводе03 апреля в 13:21

Вместо сторожей.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии Сергей Иванов проверит бесхозный химзавод в Красноуральске, где хранится взрывчатка. Об этом он заявил 2 апреля на медиафоруме в Санкт-Петербурге.

Одна из журналисток рассказала, что на территории обанкротившегося предприятия остается 60 тонн тротила. Охраняют его сторожа-пенсионерки. В городе живут родители девушки, которых ей, видимо, придется увезти к себе в Челябинск.

Сергей Иванов в ответ заметил, что такой объект должны охранять бойцы Росгвардии, а тротил нужно перевезти на безопасное расстояние от жилья. Он пообещал взять проблему под контроль.

Прокурор Красноуральска Владислав Астраханцев и пресс-служба прокуратуры Свердловской области отказались прокомментировать "Уралинформбюро" планы спецпредставителя президента.

Стоит напомнить, что продолжается уголовное расследование, в рамках которого задержана владелица химзавода Лариса Губайдуллина. Неработающий КХЗ оказался в центре скандала минувшей весной, когда безответственное хранение компонентов взрывчатки обернулось серьезным пожаром. В июле 2016 года химзавод был признан банкротом, покупателей на него ищут до сих пор. Сейчас конструкции цехов распиливаются на металлолом, которым активно интересуются криминальные элементы.

Ранее по теме:
Пожар на Красноуральском химзаводе вылился в уголовное дело

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
ФСБ, ваш выход! 03 апреля в 16:08

Как такое могло произойти, что стратегический объект со взрывчаткой мог оказаться в собственности какой-то девушки???????????? Тут ФСБ должно разбираться, а не этот мутный Иванов

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ни бе ни ме ни кукареку

Ни бе ни ме ни кукареку

Российская ветслужба пасует перед эпидемиями.

На Бурков-Ройзман рассчитайсь!

На Бурков-Ройзман рассчитайсь!

Проводим перепись свердловских депутатов.

Уральская "фабрика" для Китая

Уральская "фабрика" для Китая

Экспорт пошел в рост.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×