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Улицы Академического высвобождают для автобусов03 апреля в 14:33

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Чтобы жители быстрее добирались в центр.

В Екатеринбурге выделенную полосу в Академическом районе продлили по Вильгельма де Геннина. Соответствующие знаки теперь установлены от Павла Шаманова до Краснолесья. Таким образом, отдельная полоса для автобусов проходит через весь Академический - до объездной автодороги.

В ближайшее время охватят и новый участок - от Академика Сахарова до Павла Шаманова, сообщили "Уралинформбюро" в центре информационной политики и рекламы "РСГ-Академическое" (ГК "КОРТРОС").

В дальнейшем для автобусов предусмотрят выделенную полосу и по Серафимы Дерябиной. Контролировать соблюдение правил будут с помощью специальных камер видеофиксации.

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