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NASA: обитатели Марса спрятались в недрах планеты03 апреля в 16:02

Из-за изменения климата.

Обитатели Марса, ранее населявшие Красную планету не погибли, а "ушли" под ее поверхность. К такому выводу пришли специалисты NASA.

На заре истории, по мнению исследователей, на Марсе существовали океаны, населенные простейшими микроорганизмами. Из-за изменения климата часть воды испарилась, а часть ушла в глубокие слои грунта. Выжить на поверхности оказалось невозможно. Поэтому "марсиане" вместе с влагой просочились вглубь планеты.

В экземплярах почвы ученые находят крупицы воды. Сейчас исследователи ищут там и признаки жизни, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
в NASA тоже фантастику читают, а потом бредят 03 апреля в 16:09

опять бредовые фантазии

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