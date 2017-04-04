Из-за изменения климата.

Обитатели Марса, ранее населявшие Красную планету не погибли, а "ушли" под ее поверхность. К такому выводу пришли специалисты NASA.

На заре истории, по мнению исследователей, на Марсе существовали океаны, населенные простейшими микроорганизмами. Из-за изменения климата часть воды испарилась, а часть ушла в глубокие слои грунта. Выжить на поверхности оказалось невозможно. Поэтому "марсиане" вместе с влагой просочились вглубь планеты.

В экземплярах почвы ученые находят крупицы воды. Сейчас исследователи ищут там и признаки жизни, передает "Уралинформбюро".