Среди 340 машин есть раритетные.

Кладбище автомобилей в Канаде выставили на продажу за 1,45 миллиона долларов. Объявление размещено на сайте агентства недвижимости Hudson Purba.

Покупателям предлагаются 340 автомобилей, в том числе раритетные. Их стоимость колеблется от 500 до 35 000 долларов. Кроме того, на участке стоит жилой дом, склад стройматериалов, ангар и гараж, передает "Уралинформбюро".