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Свердловских школьников оденут в качественную форму03 апреля в 15:22

Доверия магазинам нет.

В 2017 году в Свердловской области планируется проверить качество тканей, которые используются для производства школьной формы. Соответствующее предложение губернатору поступило от регионального министерства промышленности и науки.

Как отметил главы ведомства Сергей Пересторонин, качество формы в местных сетях не всегда соответствует требованиям безопасности. Встречается и фальсификация, когда маркировка на изделии не соответствует реальным параметрам материалов, а товары имеют сомнительное происхождение.

"Необходимо стимулировать производителей к приобретению оригинальных тканей, отвечающих установленным требованиям, чтобы сохранить здоровье наших детей", – добавил он.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики области, проверки предлагается проводить ежегодно в июле-августе, в период работы школьных базаров. В ревизии примут участие представители регионального Роспотребнадзора, прокуратуры области, а также специалисты текстильных и швейных предприятий.

Стоит напомнить, что на сегодняшний день вся детская одежда должна соответствовать требованиям СанПиН. К примеру, иметь гигроскопичность не ниже 10%.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
почему не работает наш камвольный комбинат? 03 апреля в 16:05

Надо наш местный камвольный комбинат вернуть к жизни, тогда и качественные ткани будут, а не покупать всякую китайскую дрянь

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