Из Санкт-Петербурга.

В летнем сезоне 2017 года "Уральские авиалинии" увеличат число полетов в Грузию из Санкт-Петербурга. Кроме традиционных направлений в Тбилиси и Батуми, с 3 мая добавятся рейсы в Кутаиси. Самолеты туда будут летать один раз в неделю по средам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Следует отметить, что Кутаиси – местность в античной Колхиде, куда Ясон отправился за золотым руном. Туристов город покоряет старинными улочками, вкуснейшей кухней и красотой Кавказских гор.

Билеты в Грузию можно приобрести на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, авиакассах города или call-центре по номеру 8-800-7700-262.