В Екатеринбург съехались специалисты со всей области.

Сотрудники подразделений АО "ГАЗЭКС" из различных городов Свердловской области повышают свои компетенции в учебном центре в Екатеринбурге.

Только за первый квартал 2017 года в Екатеринбурге начали повышение квалификации свыше 100 сотрудников АО "ГАЗЭКС" из Каменска-Уральского, Ревды, Первоуральска, Кировграда, Богдановича, Серова, Карпинска, Краснотурьинска и других городов Среднего Урала. В апреле начнут обучение еще 55 человек. Руководство компании поставило задачу охватить дополнительным обучением в соответствии с современными профессиональными стандартами максимальный численный состав, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "ГАЗЭКС".

Лицензированный учебный центр АО "Екатеринбурггаз" обладает высококвалифицированным педагогическим составом и современной материально-технической базой, позволяющей отрабатывать практические навыки работы с современным газовым оборудованием различного типа. Здесь проводят качественное обучение рабочих и специалистов для газораспределительной отрасли: слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования, по эксплуатации подземных газопроводов, слесарей аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве, монтеров по защите трубопроводов от коррозии, испытателей, наполнителей баллонов, стропальщиков.

"Можно ли ставить ведра с водой на газовую плиту? С какой стороны духовки нужно стоять при розжиге? Нужно ли обращать внимание на утеплитель духового шкафа? Можно ли пользоваться варочной поверхностью и духовкой одновременно? Сколько воздуха надо, чтобы сжечь 1 кубометр газа во избежание отравлений угарным газом? Каков минимальный объем кухни для установки газовой плиты?" - задает слушателям злободневные вопросы главный специалист Центральной аварийно-диспетчерской службы АО "Екатеринбурггаз" Игорь Бурматов. Обучающиеся разбирают по полочкам весь процесс технического обслуживания газового оборудования, обсуждают трудности, с которыми слесари из различных территорий ежедневно сталкиваются в своей практике.

Чтобы получить допуск к газоопасным работам, слесаря обучают не менее двух месяцев. Слушатели изучают электро- и промышленную безопасность, охрану труда, экологию и первую медицинскую помощь, свойства газов, слесарное дело, сварочные работы, устройство различных наземных и подземных газопроводов и газораспределительных пунктов, процесс пуска газа, защиту от коррозии, принципы работы газоанализаторов, устройство газовых котлов, водонагревателей и плит различных типов российского и зарубежного производства. После теоретического курса знания закрепляются на практике.